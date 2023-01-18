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В Азербайджане по подозрению в ведении разведывательно-подрывной деятельности задержаны 7 человек

В Азербайджане по подозрению в ведении разведывательно-подрывной деятельности задержаны 7 человек В 2022 году по подозрению в контактах с иностранными спецслужбами были задержаны 7 человек, подозреваемых в ведении разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана.
Армия
18 января 2023 г. 10:54
В Азербайджане по подозрению в ведении разведывательно-подрывной деятельности задержаны 7 человек

В 2022 году по подозрению в контактах с иностранными спецслужбами были задержаны 7 человек, подозреваемых в ведении разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорилось на отчетном совещании Государственной пограничной службы Азербайджана, посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году.

На совещании было отмечено, что в рамках мер по борьбе с терроризмом были задержаны воевавшие за рубежом 6 человек. Было обезврежено 20 организованных преступных группировок, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, и 7 организованных преступных группировок, промышлявших контрабандой. Выявлены 32 гражданина Азербайджана, пропагандирующие религиозный радикализм в стране.

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Версия на азербайджанском языке DSX: "Ötən il Azərbaycana qarşı kəşfiyyat-pozuculuq fəaliyyətində şübhəli bilinən 7 nəfər saxlanılıb"

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