В Азербайджане по подозрению в ведении разведывательно-подрывной деятельности задержаны 7 человек

В 2022 году по подозрению в контактах с иностранными спецслужбами были задержаны 7 человек, подозреваемых в ведении разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана.

В 2022 году по подозрению в контактах с иностранными спецслужбами были задержаны 7 человек, подозреваемых в ведении разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорилось на отчетном совещании Государственной пограничной службы Азербайджана, посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году.

На совещании было отмечено, что в рамках мер по борьбе с терроризмом были задержаны воевавшие за рубежом 6 человек. Было обезврежено 20 организованных преступных группировок, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, и 7 организованных преступных группировок, промышлявших контрабандой. Выявлены 32 гражданина Азербайджана, пропагандирующие религиозный радикализм в стране.