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В Азербайджане отчисленных из вузов и ссузов курсантов будут отправлять на военную службу

В Азербайджане отчисленных из вузов и ссузов курсантов будут отправлять на военную службу В Азербайджане отчисленные из вузов и ссузов курсантов будут отправлять на срочную военную службу.
Армия
27 января 2025 г. 17:28
В Азербайджане отчисленных из вузов и ссузов курсантов будут отправлять на военную службу

В Азербайджане отчисленных из вузов и ссузов курсантов будут отправлять на срочную военную службу.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" утвердил президент Ильхам Алиев.

Речь идет о курсантах, отчисленных по причине неуспеваемости, нежелания продолжать обучение или недисциплинированности. Все они будут направлены в воинские части для прохождения срочной военной службы.

При этом каждые 4 дня обучения этих курсантов в учебных заведениях будут засчитываться как 1 день срочной военной службы. По истечении срока они будут уволены в запас на основании решения соответствующего органа исполнительной власти.

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Версия на азербайджанском языке Xaric edilən kursantların hərbi xidmətə göndərilməsi qaydası dəyişib

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