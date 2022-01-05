В Азербайджане начинается прием на курсы подготовки офицеров запаса

Начинается очередной прием на курсы подготовки офицеров запаса.

Начинается очередной прием на курсы подготовки офицеров запаса.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Граждане Азербайджана не старше 28 лет, имеющие высшее образование, завершившие срочную действительную военную службу и желающие поступить на действительную военную службу в воинские части в качестве офицеров с 5 по 25 января могут обратиться в соответствующую приемную комиссию, действующую в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии.

С успешно прошедшими курсы подготовки офицеров запаса курсантами (с присвоением воинского звания лейтенант) заключается договор о зачислении на действительную военную службу, они назначаются на должности в соответствии со специальностью.

Документы принимаются с 5 по 25 января (кроме воскресенья) с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Баку, Ясамальский район, улица Шафаята Мехтиева, 76, военный городок "Гызыл шерг" (Учебно-тренировочный центр Азербайджанской армии).