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В Азербайджане начинается прием на курсы подготовки офицеров запаса

В Азербайджане начинается прием на курсы подготовки офицеров запаса Начинается очередной прием на курсы подготовки офицеров запаса.
Армия
5 января 2022 г. 17:13
В Азербайджане начинается прием на курсы подготовки офицеров запаса
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Начинается очередной прием на курсы подготовки офицеров запаса.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Граждане Азербайджана не старше 28 лет, имеющие высшее образование, завершившие срочную действительную военную службу и желающие поступить на действительную военную службу в воинские части в качестве офицеров с 5 по 25 января могут обратиться в соответствующую приемную комиссию, действующую в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии.

С успешно прошедшими курсы подготовки офицеров запаса курсантами (с присвоением воинского звания лейтенант) заключается договор о зачислении на действительную военную службу, они назначаются на должности в соответствии со специальностью.

Документы принимаются с 5 по 25 января (кроме воскресенья) с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Баку, Ясамальский район, улица Шафаята Мехтиева, 76, военный городок "Гызыл шерг" (Учебно-тренировочный центр Азербайджанской армии).

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyinin ehtiyat zabit hazırlığı kursuna növbəti qəbul başlayıb

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