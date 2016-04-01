В Азербайджане начался очередной призыв на ​действительную военную службу

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "О призыве с 1 по 30 апреля 2016 года на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы", с сегодняшнего дня начался очередной призыв на действительную военную службу.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, на службу призываются лица 1998 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1981-1997 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики и других вооруженных формированиях, созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Кроме того, с 1 по 30 апреля 2016 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

Напомним, что соответствующее распоряжение президент подписал 7 марта.