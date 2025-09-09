В Азербайджане для участников учений представлена художественная программа "Наше братство вечно и непоколебимо"
- 09 сентября, 2025
- 18:50
Для участников многонациональных совместных учений сил специального назначения "Вечное братство - IV" в Азербайджане была представлена театрализованная художественная программа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В рамках программы азербайджанские мастера искусств исполнили песни и танцы народов Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции.
Участники мероприятия подчеркнули, что художественная программа, подготовленная по сценарию и постановке заслуженного деятеля искусств, обладателя персональной пенсии президента Азербайджана Абдуллы Гурбани, подняла дух и придала им силы в преддверии учений.
