ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    В Азербайджане для участников учений представлена художественная программа "Наше братство вечно и непоколебимо"

    Армия
    • 09 сентября, 2025
    • 18:50
    В Азербайджане для участников учений представлена художественная программа Наше братство вечно и непоколебимо

    Для участников многонациональных совместных учений сил специального назначения "Вечное братство - IV" в Азербайджане была представлена театрализованная художественная программа. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    В рамках программы азербайджанские мастера искусств исполнили песни и танцы народов Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции. 

    Участники мероприятия подчеркнули, что художественная программа, подготовленная по сценарию и постановке заслуженного деятеля искусств, обладателя персональной пенсии президента Азербайджана Абдуллы Гурбани, подняла дух и придала им силы в преддверии учений. 

    Фото
    "Qardaşlığımız əbədidir, sarsılmazdır və sonsuzdur" adlı bədii proqram təqdim olunub
    Фото
    Artistic program titled 'Our Brotherhood is Eternal, Unshakable and Infinite' presented

    Последние новости

    19:02
    Фото

    Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ЕС в Азербайджане

    Внешняя политика
    18:59

    Еврокомиссия утвердила программу по повышению обороноспособности на 150 млрд евро

    Другие страны
    18:59

    В Азербайджане в 2024 году госзакупки посредством тендеров выросли на 16,8%, запроса котировок - удвоились

    Финансы
    18:52

    Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития сотрудничества в ряде сфер

    Внешняя политика
    18:52

    Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре

    Другие страны
    18:50
    Фото

    В Азербайджане для участников учений представлена художественная программа "Наше братство вечно и непоколебимо"

    Армия
    18:42

    Участники протестов в Непале заявили о своей непричастности к уличным беспорядкам

    Другие страны
    18:35
    Фото

    Джейхун Байрамов принял верительные грамоты нового посла Египта

    Внешняя политика
    18:31

    Азербайджан и США обсудили развитие сотрудничества между таможенными службами

    Бизнес
    Лента новостей