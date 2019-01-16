В Азербайджан прибыла экспертная группа НАТО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Согласно Программе расширения оборонного образования НАТО по помощи развитию определенных сфер военно-образовательной системы, в Военной академии Вооруженных сил проходит рабочая встреча с экспертной группой Альянса.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, экспертная группа НАТО и преподаватели военно-учебного заведения ведут обсуждения по подготовке и оцениванию учебных планов и программ.

В рамках рабочей встречи, которая продлится до 17 января, местные учителя проведут открытые уроки. В завершении состоится обсуждение и оценивание общей теории этих открытых уроков.