 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджан прибыла экспертная группа НАТО

    © mod.gov.az

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Согласно Программе расширения оборонного образования НАТО по помощи развитию определенных сфер военно-образовательной системы, в Военной академии Вооруженных сил проходит рабочая встреча с экспертной группой Альянса.

    Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, экспертная группа НАТО и преподаватели военно-учебного заведения ведут обсуждения по подготовке и оцениванию учебных планов и программ.

    В рамках рабочей встречи, которая продлится до 17 января, местные учителя проведут открытые уроки. В завершении состоится обсуждение и оценивание общей теории этих открытых уроков. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi