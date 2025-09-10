ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    В армии Азербайджана проведены практические занятия

    Армия
    • 10 сентября, 2025
    • 10:38
    В армии Азербайджана проведены практические занятия

    В армии Азербайджана проведены практические занятия в соответствии с планом подготовки на 2025 год. 

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Подразделения, покинувшие пункты постоянной дислокации и выдвинувшиеся в районы сосредоточения, выполнили поставленные задачи в соответствии с нормативами.

    Во время занятий основное внимание было уделено поддержанию высокой боевой подготовки войск, а также обеспечению стабильного, непрерывного и оперативного управления подразделениями.

    Военнослужащие проявили высокий профессионализм при выполнении практических занятий.

