В армии Азербайджана проведены практические занятия
Армия
- 10 сентября, 2025
- 10:38
В армии Азербайджана проведены практические занятия в соответствии с планом подготовки на 2025 год.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Подразделения, покинувшие пункты постоянной дислокации и выдвинувшиеся в районы сосредоточения, выполнили поставленные задачи в соответствии с нормативами.
Во время занятий основное внимание было уделено поддержанию высокой боевой подготовки войск, а также обеспечению стабильного, непрерывного и оперативного управления подразделениями.
Военнослужащие проявили высокий профессионализм при выполнении практических занятий.
В армии Азербайджана проведены практические занятия
Последние новости
11:50
Ваньсюй Дун: Без развития Среднего коридора сохранить грузопоток из Китая в Европу будет сложноИнфраструктура
11:48
Вместимость контейнерного терминала БММТП увеличится до 2 600 TEUЭнергетика
11:47
Совет по международным делам Индии возглавит Форум мозговых центров СВМДА в 2026 годуВнешняя политика
11:44
СМИ: НАТО не считает вторжение беспилотников на территорию Польши нападениемДругие страны
11:43
Генсек: Форум мозговых центров в Баку внесет вклад в развитие СВМДАВнешняя политика
11:39
В Агдаме задержаны четверо по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнейПроисшествия
11:33
Фото
В НАНА обсудили итоги августовской встречи в ВашингтонеВнешняя политика
11:26
Каллас назвала преднамеренным нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛАДругие страны
11:24