В армии Азербайджана проведены мероприятия по случаю Дня независимости

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в Азербайджанской армии проведены мероприятия по случаю Дня независимости.

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в армии Азербайджана проведены мероприятия по случаю Дня независимости.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На мероприятиях с участием личного состава, общественности и представителей аппаратов военных атташе Азербайджана, аккредитованных в зарубежных странах, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн.

В рамках мероприятий с военнослужащими были проведены занятия по общественно-политической подготовке, состоялись "круглые столы" и конференции, личному составу были переданы поздравления президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и министра обороны по случаю Дня независимости.

Выступившие на мероприятиях рассказали о принятии 28 мая 1918 года Декларации независимости Азербайджана, о создании первой на всем мусульманском Востоке парламентской республики - Азербайджанской Демократической Республики.

Было отмечено, что современный Азербайджан в результате успешной внутренней и внешней политики общенационального лидера укрепил государственную независимость, возрос авторитет нашей страны на международной арене. Было особо подчеркнуто, что благодаря Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, успешно продолжающему политический курс общенационального лидера, была полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

По случаю Дня независимости для личного состава были организованы книжные и фотовыставки, а также выставки изобразительного искусства, состоялись показы документальных и художественных фильмов.

В рамках цикла мероприятий защитникам Отечества были доставлены письма, написанные гражданами в рамках проекта "Письмо солдату".