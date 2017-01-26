В Акстафе под мостом обнаружили 44 единицы неразорвавшихся боеприпасов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) распространило оперативную информацию об обнаруженных в Акстафинском районе минах и неразорвавшихся боеприпасах.

Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, в информации отмечается, что в акстафинском селе Гырлы под автомобильным мостом над рекой Гасансу обнаружены и изъяты с целью обезвредить 44 ед. неразорвавшихся боеприпасов (41 патрон калибра 7.62 мм, 1 патрон РПС калибра 7.62 мм, 1 патрон калибра 5.45 мм и 1 ручная граната Дьякова), а также 1 патронную обойму калибра 7.62 мм. Была проверена территория в 500 кв. метров.

Отметим, что с 1-го по 26-ое января этого года ANAMA произвела осмотр в Агдамском, Акстафинском, Физулинском, Шемахинском, Хызинском, Лянкяранском районах и городах Лянкяран и Гянджа 3 пастбищ, окрестностей военной части, водоканала, морского побережья, обочин дорог, мостов. Было обнаружено и обезврежено 1 513 ед. неразорвавшихся боеприпасов, 33 противотанковых мин, 2 противопехотные мины, проверена территория площадью 17 250 кв. м.