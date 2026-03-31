В Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы

В учебном центре на территории Агдеринского района с 31 марта по 3 апреля будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В ведомстве призвали граждан не беспокоиться из-за звуков взрывов в период утилизации боеприпасов и отметили, что причин для беспокойства нет.