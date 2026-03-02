В Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

В Агдере 2-6 марта будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что процесс утилизации будет осуществляться в учебном центре на территории Агдеринского района с соблюдением правил безопасности.

"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов", - говорится в сообщении министерства.