В Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

В учебном центре "Гёдекбурун" на территории Агдеринского района с 18 по 22 августа будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Процесс уничтожения боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к применению будет осуществляться с соблюдением правил безопасности на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль.

В ведомстве призвали граждан не беспокоиться из-за звуков взрывов в период утилизации боеприпасов и отметили, что причин для беспокойства нет.