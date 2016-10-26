В Агдаме обнаружены части разорвавшегося артиллерийского снаряда

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ На территории Агдамского района обнаружены и изъяты части разорвавшегося артиллерийского снаряда.

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), был произведен осмотр посевной площади в селе Зенгишалы и проверена территория в 500 кв. метров.

В целом, с 7 апреля по 26 октября агентством произведен осмотр 649 домов и приусадебных участков на территории Зардабского, Тертерского, Агджабединского, Агдамского, Бардинского, Физулинского, Геранбойского, Товузского, Газахского, Агстафинского, Самухского, Гейгельского, Шемкирского, Джалилабадского, Уджарского, Астаринского, Сальянского районов, а также городов Мингячевир, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Ширван и Баку, 3-х военных частей, 2 сельских кладбищ, 5 сельских средних школ, 1 медпункта, 1 склада для хранения металлов, 30 ферм, 1 винного завода, 1 заповедника и 1 гравийного карьера. Были обнаружены и обезврежены 3 947 не разорвавшихся боеприпасов, 15 противопехотных мин ПМН, 3 противопехотные мины ПОМЗ-2, 1 противопехотная мина ОЗМ-72, а также 2 "сигнальные мины" и 42 противотанковые мины.