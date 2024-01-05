Уволена в запас группа военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу

В воинских частях армии Азербайджана проводятся мероприятия по увольнению в запас военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу.

В воинских частях армии Азербайджана проводятся мероприятия по увольнению в запас военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, территориальной целостности и свободы наших земель, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях поздравили уволенных в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с достойным завершением военной службы и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, завершившие срок военной службы солдаты отметили, что с гордостью несли службу в рядах армии Азербайджана. Они выразили уверенность в том, что положительные качества и навыки, приобретенные ими за время службы в армии, пригодятся им в дальнейшей жизни.

Группе военнослужащих, отличившихся за время службы, были вручены награды.

Было сделано фото на память, после чего состоялись проводы уволенных в запас военнослужащих в регионы их проживания.