О нас

Уволена в запас группа военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу

Уволена в запас группа военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу В воинских частях армии Азербайджана проводятся мероприятия по увольнению в запас военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу.
Армия
5 января 2024 г. 13:50
Уволена в запас группа военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу

В воинских частях армии Азербайджана проводятся мероприятия по увольнению в запас военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, территориальной целостности и свободы наших земель, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях поздравили уволенных в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с достойным завершением военной службы и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, завершившие срок военной службы солдаты отметили, что с гордостью несли службу в рядах армии Азербайджана. Они выразили уверенность в том, что положительные качества и навыки, приобретенные ими за время службы в армии, пригодятся им в дальнейшей жизни.
Группе военнослужащих, отличившихся за время службы, были вручены награды.

Было сделано фото на память, после чего состоялись проводы уволенных в запас военнослужащих в регионы их проживания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun bir qrup hərbçisi ehtiyata buraxılıb

Самое читаемое

Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
3 января 2024 г. 15:53
Зиря расстался с украинским нападающим
"Зиря" расстался с украинским нападающим
4 января 2024 г. 09:34
В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование
В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование
29 декабря 2023 г. 16:20
В результате наводнения в ЮАР погибли 14 человек
В результате наводнения в ЮАР погибли 14 человек
29 декабря 2023 г. 22:57
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
31 декабря 2023 г. 18:07
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi