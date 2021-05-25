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Устранена неисправность азербайджанского вертолета, совершившего вынужденную посадку в Турции

Устранена неисправность азербайджанского вертолета, совершившего вынужденную посадку в Турции Техническая неисправность азербайджанского военного вертолета Ми-17, совершившего несколько дней назад вынужденную посадку в Турции
Армия
25 мая 2021 г. 01:40
Устранена неисправность азербайджанского вертолета, совершившего вынужденную посадку в Турции

Техническая неисправность азербайджанского военного вертолета Ми-17, совершившего несколько дней назад вынужденную посадку в Турции, полностью устранена группой специалистов, и аппарат готов к полету.

Как передает Report со ссылкой на турецкую прессу, неисправность в двигателе военного вертолета была устранена, и после испытательного полета он с 6 военнослужащими на борту улетел в провинцию Орду, а оттуда в турецкий город Амасия.

Инцидент произошел 20 мая в 19:00 по местному времени в районе Тиреболу. Вертолет с шестью военнослужащими совершил вынужденную посадку из-за технической проблемы. Вертолет был осмотрен специалистами и после ремонта 21 мая провел испытательный полет. Однако через 5 минут после взлета летательный аппарат снова приземлился из-за технической проблемы. После этого вертолет снова отремонтировали.

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