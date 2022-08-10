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Украинский командир: Россия использует в Украине большое число иностранных наемников

Украинский командир: Россия использует в Украине большое число иностранных наемников Украинская армия выявила сербских наемников, воюющих на стороне России и сепаратистов в Донецкой области.
Армия
10 августа 2022 г. 11:25
Украинский командир: Россия использует в Украине большое число иностранных наемников

Украинская армия выявила сербских наемников, воюющих на стороне России и сепаратистов в Донецкой области.

Об этом Восточно-европейскому бюро Report сообщил командир украинской армии по Донецкому участку фронта Роман Сологуб.

По его словам, у них есть разведданные, что на этом участке фронта иностранных наемников намного больше, чем самих российских военных.

"В настоящее время украинская армия успешно уничтожает противника с помощью беспилотников, оснащенных боеголовками. В зону действия нашей группы попало российское террористическое военное подразделение, возглавляемое террористом по прозвищу "Седой". Именно он и занимается вербовкой наемников, в том числе из Сербии", - добавил Сологуб.

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Версия на английском языке ФотоUkrainian commander: Group of Serbian mercenaries destroyed in Donetsk region
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynalı döyüş komandiri: "Donetsk vilayətində bir qrup serb muzdluları məhv edilib"

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