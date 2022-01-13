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Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией

Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией Украина раскрыла перспективные направления военного сотрудничества с Турцией.
Армия
13 января 2022 г. 13:26
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией

Украина обозначила перспективные направления военного сотрудничества с Турцией.

Начальник Управления связей с общественностью Вооруженных Сил Украины Богдан Сеник сообщил в ответе на запрос восточноевропейского бюро Report, что предусматривается обмен опытом и совместная подготовка личного состава Военно-морских сил ВС Украины и Турции.

Кроме того, предусматривается расширение направлений профессиональной и курсовой подготовки в учебных заведениях Турции.

Богдан Сеник в связи с сотрудничеством Украины и Турции в Черном море отметил, что планируется участие в совместных действиях постоянно действующих корабельных соединений НАТО в Черном море, деятельность в области обмена информацией о воздушной обстановке в акватории Черного моря, а также взаимодействие в рамках международных и региональных организаций с целью укрепления мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Украина и Турция в этом году также продолжат взаимовыгодное партнерство в области самолетостроения, в частности создания беспилотных летательных аппаратов.

Начальник Управления подчеркнул, что в рамках совместных мероприятиях по боевой подготовке будет обеспечено участие военнослужащих Вооруженных Сил Украины как наблюдателей военных учениях "Anatolian Phoenix" и "Anatolian Eagle" на территории Турции.

Кроме того, продолжится подготовка военнослужащих ВС Украины на курсах языковой подготовки (английский и турецкий языки), специализированных курсах управления воздушным движением и терминологии для летного состава и офицеров боевого управления.

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