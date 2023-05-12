О нас

Украина назвала сроки окончания войны

Украина назвала сроки окончания войны К зиме мы хотим полностью завершить войну.
Армия
12 мая 2023 г. 15:52
Украина назвала сроки окончания войны

К зиме мы хотим полностью завершить войну.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинские военные точно знают, что делать: "Они профессионалы и доказали всему миру, что наша армия готова к бою. Более того, мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает. Думаю, в этот раз будет так же".

А.Данилов отметил, что главное – результат: "Мы должны освободить наши территории. Действия начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно в срок. У нас есть общий план – освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос – время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukraine wants to end war by winter, says Oleksii Danilov  
Версия на азербайджанском языке Ukrayna müharibəni bitirmək üçün hədəflədiyi vaxtı açıqlayıb

Самое читаемое

ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi