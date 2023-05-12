Украина назвала сроки окончания войны

К зиме мы хотим полностью завершить войну.

К зиме мы хотим полностью завершить войну.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинские военные точно знают, что делать: "Они профессионалы и доказали всему миру, что наша армия готова к бою. Более того, мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает. Думаю, в этот раз будет так же".

А.Данилов отметил, что главное – результат: "Мы должны освободить наши территории. Действия начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно в срок. У нас есть общий план – освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос – время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.