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Военные Азербайджана приняли участие в учениях "НАТО-Грузия 2025"

Военные Азербайджана приняли участие в учениях "НАТО-Грузия 2025" Учения "НАТО-Грузия 2025" с участием Азербайджана завершились.
Армия
8 мая 2025 г. 19:04
Военные Азербайджана приняли участие в учениях НАТО-Грузия 2025

Успешно завершились IV командно-штабные учения "НАТО-Грузия 2025", в которых приняли участие военные Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Минобороны Грузии, учения прошли в Совместном центре обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).

В учениях активно участвовали страны-члены и партнеры Альянса. 

Наряду с 17 делегациями из стран НАТО и партнеров, в процесс учений были вовлечены ряд международных организаций и структур.

Отметим, что учения направлены на укрепление безопасности и оборонного потенциала в регионе.

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