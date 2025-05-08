Военные Азербайджана приняли участие в учениях "НАТО-Грузия 2025"

Успешно завершились IV командно-штабные учения "НАТО-Грузия 2025", в которых приняли участие военные Азербайджана.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Минобороны Грузии, учения прошли в Совместном центре обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).
В учениях активно участвовали страны-члены и партнеры Альянса.
Наряду с 17 делегациями из стран НАТО и партнеров, в процесс учений были вовлечены ряд международных организаций и структур.
Отметим, что учения направлены на укрепление безопасности и оборонного потенциала в регионе.