Учения "Анатолийский орел - 2025" освещают представители СМИ из 34 стран

Международные учения "Анатолийский орел - 2025" в турецкой Конье освещают представители СМИ из 34 стран.

Международные учения "Анатолийский орел - 2025" в турецкой Конье освещают представители СМИ из 34 стран.

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, учебные полеты засняли более 1 100 фотографов.

Отметим, что сегодня полеты выполнят также азербайджанские пилоты.

Помимо Азербайджана и Турции, в учениях принимают участие представители США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО, а в качестве наблюдателей за учениями следят представители Малайзии, Бразилии, Болгарии, Мали и Нигерии.

Цель учений - обмен знаниями, навыками и опытом в условиях реальной войны и повышение уровня подготовки для совместных операций.