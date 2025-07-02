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Учения "Анатолийский орел - 2025" освещают представители СМИ из 34 стран 

Учения "Анатолийский орел - 2025" освещают представители СМИ из 34 стран  Международные учения "Анатолийский орел - 2025" в турецкой Конье освещают представители СМИ из 34 стран.
Армия
2 июля 2025 г. 14:42
Учения Анатолийский орел - 2025 освещают представители СМИ из 34 стран 

Международные учения "Анатолийский орел - 2025" в турецкой Конье освещают представители СМИ из 34 стран.

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, учебные полеты засняли более 1 100 фотографов.

Отметим, что сегодня полеты выполнят также азербайджанские пилоты.

Помимо Азербайджана и Турции, в учениях принимают участие представители США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО, а в качестве наблюдателей за учениями следят представители Малайзии, Бразилии, Болгарии, Мали и Нигерии.

Цель учений - обмен знаниями, навыками и опытом в условиях реальной войны и повышение уровня подготовки для совместных операций.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Anadolu Qartalı - 2025”i 34 ölkənin media nümayəndəsi işıqlandırır

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