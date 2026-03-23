    В Баку и на Абшероне пройдут учебно-тренировочные полеты БПЛА

    • 23 марта, 2026
    В Баку и на Абшероне сегодня пройдут учебно-тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих Военно-воздушным силам Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Полеты пройдут 23 марта около 16:00 в соответствии с планом подготовки на 2026 год.

    "Призываем население не поддаваться панике в связи с активностью БПЛА, которая будет наблюдаться в небе, и обращаем внимание на то, что нет никаких оснований для беспокойства", - отмечает ведомство.

    Azərbaycan Ordusunun PUA-ları ilə Bakı və Abşeronda təlim-məşq uçuşları həyata keçiriləcək
