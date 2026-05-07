Турецкий небронированный автомобиль PAMİR впервые представлен ​​на выставке SAHA 2026

Небронированная военная машина "PAMİR 4x4" турецкого производства компании BMC была впервые продемонстрирована на Международной выставке обороны и аэрокосмической промышленности SAHA 2026, проходящей в Стамбуле.

Как передает корреспондент Report из Турции, транспортное средство мощностью 1500 лошадиных сил успешно выдержало испытания по стандартам НАТО.

Глава компании BMC Фуат Тосяли отметил, что разработка "PAMİR 4x4" была обусловлена потребностью вооруженных сил в легком небронированном транспортном средстве, обладающем повышенной маневренностью для перевозки личного состава и грузов в условиях труднопроходимой местности.