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Турецкий генерал: Проводятся регулярные встречи с высокопоставленными военными Азербайджана

Турецкий генерал: Проводятся регулярные встречи с высокопоставленными военными Азербайджана Расширяются регулярные встречи между высокопоставленными военными Азербайджана и Турции.
Армия
2 февраля 2024 г. 01:42
Турецкий генерал: Проводятся регулярные встречи с высокопоставленными военными Азербайджана

Проводятся регулярные встречи между высокопоставленными военными Азербайджана и Турции.

Об этом анкарскому бюро Report заявил глава Турецкого института стратегического мышления (SDI), генерал-майор запаса, доцент Гюрай Альпар.

По его словам, расширение отношений между Вооруженными Силами обеих стран - это факт:

"Благодаря взаимопониманию в военной сфере, сложившемуся Между двумя братскими странами сложилась эффективная форма взаимодействия. Наши армии имеют одинаковую систему подготовки и вооружения. Азербайджанская армия стала самой сильной армией в регионе, действуя совместно с турецкой. Недавно Азербайджан успешно осуществил структурные изменения, необходимые для создания быстрой и эффективной армии. Армии обеих стран многому научились и продолжают учиться друг у друга. Проводиться встречи и тренинги на всех уровнях, в том числе, с участием старших офицеров наших стран".

Генерал отметил, что очевиден вклад политического, военного и стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в дело сохранения мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli general: Azərbaycanın yüksək rütbəli hərbçiləri ilə mütəmadi görüşlər genişlənir

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