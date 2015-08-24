Турецкие военнослужащие прибыли в Азербайджан для участия в учениях "TurAz Qartalı - 2015"

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджан для участия в совместных тактических учениях военно-воздушных сил Азербайджана и Турции "TurAz Qartalı - 2015", прибыла большая делегация, состоящая из турецких инженеров-техников.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В настоящее время осуществляется деятельность по сбору составов, планированию учений и другим организационным вопросам в целях подготовки проведения активной фазы совместных учений.

Отметим, что в учениях будет задействовано более 30 единиц авиатехники вооруженных сил Азербайджана и Турции, в том числе, МиГ-29, истребители Ф-16, Су-25, бомбардировщик Ф-4E, военно-транспортные самолеты C-130 Herkules, вертолеты Mи-35, Ми-17, Сикорский UH-60, спасательный Cougar AS532.

Учения продолжатся до 18 сентября.