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    Турецкие военнослужащие прибыли в Азербайджан для участия в учениях "TurAz Qartalı - 2015"

    В совместных учениях будет задействовано более 30 единиц авиатехники ВС Азербайджана и Турции

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджан для участия в совместных тактических учениях военно-воздушных сил Азербайджана и Турции "TurAz Qartalı - 2015", прибыла большая делегация, состоящая из турецких инженеров-техников. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана. 

    В настоящее время осуществляется деятельность по сбору составов, планированию учений и другим организационным вопросам в целях подготовки проведения активной фазы совместных учений.  

    Отметим, что в учениях будет задействовано более 30 единиц авиатехники вооруженных сил Азербайджана и Турции, в том числе, МиГ-29, истребители Ф-16, Су-25, бомбардировщик Ф-4E, военно-транспортные самолеты C-130 Herkules, вертолеты Mи-35, Ми-17, Сикорский UH-60, спасательный Cougar AS532.

    Учения продолжатся до 18 сентября.

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