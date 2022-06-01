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Турция представит новую систему боевого управления на азербайджанских боевых кораблях

Турция представит новую систему боевого управления на азербайджанских боевых кораблях Компания HAVELSAN решила использовать систему боевого управления Advent (ADS), разработанную Исследовательским центром командования ВМС Турции, на недавно построенных военно-морских патрульных кораблях в Азербайджане.
Армия
1 июня 2022 г. 08:44
Турция представит новую систему боевого управления на азербайджанских боевых кораблях

Компания HAVELSAN решила использовать систему боевого управления Advent (ADS), разработанную Исследовательским центром командования ВМС Турции, на недавно построенных военно-морских патрульных кораблях в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил Мехмета генерального директор компании Акиф Наджар.

"Мы завершили переговоры и продемонстрировали системы, используемые в Турции. Ведем переговоры о модернизации существующих кораблей. С их приходом ВМС Азербайджана будут иметь современную и превосходную систему боевого управления", - сказал он.

По словам Наджара, компания хочет представить высокотехнологичную продукцию и решения соответствующим ведомствам дружественной и братской страны Азербайджана.

Гендиректор компании подчеркнул, что Турция стала 7-й страной в мире, разработавшей биометрическую информационную систему со своей системой распознавания отпечатков пальцев, разработанной HAVELSAN в рамках системных решений безопасности.

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