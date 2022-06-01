Турция представит новую систему боевого управления на азербайджанских боевых кораблях

Компания HAVELSAN решила использовать систему боевого управления Advent (ADS), разработанную Исследовательским центром командования ВМС Турции, на недавно построенных военно-морских патрульных кораблях в Азербайджане.

Компания HAVELSAN решила использовать систему боевого управления Advent (ADS), разработанную Исследовательским центром командования ВМС Турции, на недавно построенных военно-морских патрульных кораблях в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил Мехмета генерального директор компании Акиф Наджар.

"Мы завершили переговоры и продемонстрировали системы, используемые в Турции. Ведем переговоры о модернизации существующих кораблей. С их приходом ВМС Азербайджана будут иметь современную и превосходную систему боевого управления", - сказал он.

По словам Наджара, компания хочет представить высокотехнологичную продукцию и решения соответствующим ведомствам дружественной и братской страны Азербайджана.

Гендиректор компании подчеркнул, что Турция стала 7-й страной в мире, разработавшей биометрическую информационную систему со своей системой распознавания отпечатков пальцев, разработанной HAVELSAN в рамках системных решений безопасности.