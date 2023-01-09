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Турция предложила Азербайджану закупить истребители отечественного производства

Турция предложила Азербайджану закупить истребители отечественного производства Турция предложила Азербайджану купить истребители отечественного производства.
Армия
9 января 2023 г. 08:46
Турция предложила Азербайджану закупить истребители отечественного производства

Турция предложила Азербайджану купить истребители отечественного производства.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Мы направили дружественным и братским странам приглашения в связи с поставками отечественных истребителей. В список этих стран входят Азербайджан, Индонезия, Пакистан и Малайзия. Если есть спрос, мы открыты для обсуждения на разных уровнях. Считаем, что партнерство будет выгодным для всех сторон", - подчеркнул И.Демир.

По его словам, Турция открыта для участия в качестве партнера в оборонно-промышленных проектах различного уровня дружественных и братских стран.

"Мы достигли и превзошли прогнозные показатели экспорта за 2022 год. Ожидаем, что в текущем году эта цифра составит шесть миллиардов долларов, а может быть и выше", - добавил Исмаил Демир, отвечая на вопрос о показателях экспорта оборонной промышленности Турции.

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Версия на английском языке Turkiye offers Azerbaijan to buy domestically produced fighters
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycana döyüş təyyarələrinı satmaq istəyir

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