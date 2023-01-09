Турция предложила Азербайджану закупить истребители отечественного производства

Турция предложила Азербайджану купить истребители отечественного производства.
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"Мы направили дружественным и братским странам приглашения в связи с поставками отечественных истребителей. В список этих стран входят Азербайджан, Индонезия, Пакистан и Малайзия. Если есть спрос, мы открыты для обсуждения на разных уровнях. Считаем, что партнерство будет выгодным для всех сторон", - подчеркнул И.Демир.
По его словам, Турция открыта для участия в качестве партнера в оборонно-промышленных проектах различного уровня дружественных и братских стран.
"Мы достигли и превзошли прогнозные показатели экспорта за 2022 год. Ожидаем, что в текущем году эта цифра составит шесть миллиардов долларов, а может быть и выше", - добавил Исмаил Демир, отвечая на вопрос о показателях экспорта оборонной промышленности Турции.