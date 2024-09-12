Турция назначила нового военного атташе в Азербайджане

Новоназначенный военный атташе Турецкой Республики в Азербайджане генерал-майор Гаффар Гёрен был представлен министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Новоназначенный военный атташе Турецкой Республики в Азербайджане генерал-майор Гаффар Гёрен был представлен министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав турецкого гостя, министр обороны поздравил его с началом деятельности в нашей стране.

З.Гасанов особо подчеркнул исключительное влияние искренних отношений глав двух братских государств на развитие двустороннего военного сотрудничества, равно как и сотрудничества в других областях.

Он отметил, что азербайджано-турецкие отношения основаны на дружбе, братстве и стратегическом союзничестве.

Министр пожелал турецкому военному атташе успехов в дальнейшей деятельности по расширению военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-майор Г.Гёрен выразил удовлетворение началом деятельности в нашей стране на посту военного атташе и отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития военного сотрудничества между нашими странами.

На встрече с участием генерал-майора Сонера Оручоглу, завершившего деятельность военного атташе в нашей стране, состоялся подробный обмен мнениями о новых перспективах сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.