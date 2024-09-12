О нас

Турция назначила нового военного атташе в Азербайджане

Турция назначила нового военного атташе в Азербайджане Новоназначенный военный атташе Турецкой Республики в Азербайджане генерал-майор Гаффар Гёрен был представлен министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову.
Армия
12 сентября 2024 г. 10:12
Турция назначила нового военного атташе в Азербайджане

Новоназначенный военный атташе Турецкой Республики в Азербайджане генерал-майор Гаффар Гёрен был представлен министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав турецкого гостя, министр обороны поздравил его с началом деятельности в нашей стране.

З.Гасанов особо подчеркнул исключительное влияние искренних отношений глав двух братских государств на развитие двустороннего военного сотрудничества, равно как и сотрудничества в других областях.

Он отметил, что азербайджано-турецкие отношения основаны на дружбе, братстве и стратегическом союзничестве.

Министр пожелал турецкому военному атташе успехов в дальнейшей деятельности по расширению военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-майор Г.Гёрен выразил удовлетворение началом деятельности в нашей стране на посту военного атташе и отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития военного сотрудничества между нашими странами.

На встрече с участием генерал-майора Сонера Оручоглу, завершившего деятельность военного атташе в нашей стране, состоялся подробный обмен мнениями о новых перспективах сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan’s Defense Minister receives new military attaché of Türkiye
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycana yeni hərbi attaşe təyin edib

Самое важное

Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi