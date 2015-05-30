Турция, Азербайджан и Грузия проведут совместные военные учения

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Турция, Азербайджан и Россия проведут совместные военные учения с 31 мая по 10 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информация об этом размещена на сайте Генштаба ВС Турции.

Сообщается, что совместные учения спецназовцев под названием "Кавказский орел" будут проведены в Турции при участии военных подразделений специального назначения из Турции, Азербайджана и Грузии.

Целью совместных военных учений является укрепление дружеских отношений и сотрудничества между войсками специального назначения стран-участниц учений, а также улучшение координации между ними. Также учения поспособствуют взаимообмену опытом и знаниями, а также усовершенствуют механизм совместных действий войск.

В учениях примут участие одно военное подразделение специального назначения, два общецелевых вертолета и один транспортный вертолет от Турции, и по одному военному подразделению специального назначения от Азербайджана и Грузии.