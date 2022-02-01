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Тело погибшего в Кяльбаджаре офицера передано его семье

Тело погибшего в Кяльбаджаре офицера передано его семье Тело старшего лейтенанта Фуада Багирова, найденное через три дня после того, как он пропал без вести из-за резкого изменения погодных условий и метели на участке Алагёлляр Кялбаджарского района, было доставлено в Ширван.
Армия
1 февраля 2022 г. 15:04
Тело погибшего в Кяльбаджаре офицера передано его семье

Тело старшего лейтенанта Фуада Багирова, найденное через три дня после того, как он пропал без вести из-за резкого изменения погодных условий и метели на участке Алагёлляр Кялбаджарского района, было доставлено в Ширван.

Как сообщает аранское бюро Report, сегодня утром гроб офицера, завернутый в трехцветный флаг, был передан его семье. Военнослужащий будет похоронен на Аллее шехидов в городе Ширван.

Отметим, что Ф.Багиров был женат, у него остались сын и дочь.

Старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу заблудился на участке Алагёлляр Кяльбаджарского района в результате резкого изменения погодных условий и метели. Тело военнослужащего было обнаружено 31 января около 12:30 в результате поисково-спасательных мероприятий с привлечением личного состава и специальной техники подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в Кяльбаджарском районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə şəhid olan hərbi qulluqçu dəfn edilib

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