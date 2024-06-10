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Тело погибшего солдата ГПС Азербайджана Али Нагиева передано его семье

Тело погибшего солдата ГПС Азербайджана Али Нагиева передано его семье Тело погибшего солдата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Али Эльшан оглу Нагиева доставлено в Гянджу.
Армия
10 июня 2024 г. 08:25
Тело погибшего солдата ГПС Азербайджана Али Нагиева передано его семье

Тело погибшего солдата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Али Эльшан оглу Нагиева доставлено в Гянджу.

Как передает западное бюро Report, тело А.Нагиева (2005 г.р.) было передано его семье. Через несколько часов перед домом, где когда-то жил Али Нагиев, начнется церемония прощания.

Напомним, что 9 июня майор Бахышлы Бахыш Эльшан оглу и солдат Нагиев Али Эльшан оглу погибли в результате удара молнии при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск ГПС.

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Версия на азербайджанском языке DSX-nin həlak olan əsgəri Əli Nağıyevin nəşi ailəsinə təhvil verilib

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