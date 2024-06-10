Тело погибшего солдата ГПС Азербайджана Али Нагиева передано его семье

Тело погибшего солдата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Али Эльшан оглу Нагиева доставлено в Гянджу.

Тело погибшего солдата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Али Эльшан оглу Нагиева доставлено в Гянджу.

Как передает западное бюро Report, тело А.Нагиева (2005 г.р.) было передано его семье. Через несколько часов перед домом, где когда-то жил Али Нагиев, начнется церемония прощания.

Напомним, что 9 июня майор Бахышлы Бахыш Эльшан оглу и солдат Нагиев Али Эльшан оглу погибли в результате удара молнии при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск ГПС.