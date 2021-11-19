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Сухопутные войска провели командно-штабные учения

Сухопутные войска провели командно-штабные учения В соответствии с утвержденным годовым планом боевой подготовки, в одном из соединений Сухопутных войск прошли командно-штабные учения.
Армия
19 ноября 2021 г. 12:22
Сухопутные войска провели командно-штабные учения

В соответствии с утвержденным годовым планом боевой подготовки, в одном из соединений Сухопутных войск прошли командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На учениях было обеспечено приведение подразделений в различные степени боеготовности, вывод в районы назначения и развертывание на территории органов управления.

В рамках учений, проводимых с целью совершенствования взаимодействия подразделений, отработки навыков принятия командирами оперативных решений и управления подразделениями, а также умений непрерывного управления боевыми действиями, были выполнены различные учебно-боевые задачи.

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