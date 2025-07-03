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Су-25 ВВС Азербайджана выполнили полеты на учениях в Конье - ВИДЕО

Су-25 ВВС Азербайджана выполнили полеты на учениях в Конье - ВИДЕО Су-25 ВВС Азербайджана выполнили полеты на учениях в Конье
Армия
3 июля 2025 г. 15:47
Су-25 ВВС Азербайджана выполнили полеты на учениях в Конье - ВИДЕО

Военные пилоты Азербайджана выполнили полеты на истребителях Су-25 в рамках международных учений "Анатолийский орел - 2025" в турецкой Конье.

Как передает корреспондент Report из Коньи, два штурмовика ВВС Азербайджана находились в небе в течение 45 минут.

Маневры азербайджанских военных пилотов в воздухе вызвали интерес у наблюдателей.

Отметим, что в учениях, помимо Азербайджана и Турции, принимают участие представители США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО.

Кроме того, Малайзия, Бразилия, Болгария, Мали и Нигерия следят за учениями в качестве наблюдателей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana məxsus "SU-25" qırıcıları "Anadolu Qartalı - 2025"də uçuşlar ediblər - VİDEO

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