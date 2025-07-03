Су-25 ВВС Азербайджана выполнили полеты на учениях в Конье - ВИДЕО

Су-25 ВВС Азербайджана выполнили полеты на учениях в Конье

Военные пилоты Азербайджана выполнили полеты на истребителях Су-25 в рамках международных учений "Анатолийский орел - 2025" в турецкой Конье.

Как передает корреспондент Report из Коньи, два штурмовика ВВС Азербайджана находились в небе в течение 45 минут.

Маневры азербайджанских военных пилотов в воздухе вызвали интерес у наблюдателей.

Отметим, что в учениях, помимо Азербайджана и Турции, принимают участие представители США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО.

Кроме того, Малайзия, Бразилия, Болгария, Мали и Нигерия следят за учениями в качестве наблюдателей.