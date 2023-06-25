Структура Военно-морского спецназа Азербайджана адаптирована к турецкой модели

В структуру Военно-морских спецназовцев ВМС Азербайджана внесены изменения в целях адаптации к турецкой модели.

В структуру Военно-морского спецназа ВМС Азербайджана внесены изменения в целях адаптации к турецкой модели.

Как передает Report, об этом сообщил командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Субхан Бакиров.

По его словам, в соответствии с распоряжением министра обороны в организационно-штатной структуре воинской части внесены соответствующие фундаментальные изменения.

Вице-адмирал отметил, что личный состав постоянно участвует в различных курсах, тренингах, организуемых странами-союзниками и партнерами: "Сегодня наши военные моряки демонстрируют свои знания и навыки не только на местных, но и на международных учениях и мероприятиях, и выполняют задания с высоким профессионализмом".