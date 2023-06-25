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Структура Военно-морского спецназа Азербайджана адаптирована к турецкой модели

Структура Военно-морского спецназа Азербайджана адаптирована к турецкой модели В структуру Военно-морских спецназовцев ВМС Азербайджана внесены изменения в целях адаптации к турецкой модели.
Армия
25 июня 2023 г. 10:22
Структура Военно-морского спецназа Азербайджана адаптирована к турецкой модели

В структуру Военно-морского спецназа ВМС Азербайджана внесены изменения в целях адаптации к турецкой модели.

Как передает Report, об этом сообщил командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Субхан Бакиров.

По его словам, в соответствии с распоряжением министра обороны в организационно-штатной структуре воинской части внесены соответствующие фундаментальные изменения.

Вице-адмирал отметил, что личный состав постоянно участвует в различных курсах, тренингах, организуемых странами-союзниками и партнерами: "Сегодня наши военные моряки демонстрируют свои знания и навыки не только на местных, но и на международных учениях и мероприятиях, и выполняют задания с высоким профессионализмом".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Dəniz Xüsusi Təyinatlılarının strukturu dəyişdirilib, Türkiyə modelinə uyğunlaşdırılıb

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