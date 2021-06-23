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Стартует второй этап тактических учений ВМС Азербайджана

Стартует второй этап тактических учений ВМС Азербайджана Продолжаются тактические учения Военно-морских сил Азербайджана с участием отрядов боевых кораблей, кораблей боевого обеспечения и судов снабжения ВМС.
Армия
23 июня 2021 г. 09:16
Стартует второй этап тактических учений ВМС Азербайджана
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Продолжаются тактические учения Военно-морских сил Азербайджана с участием отрядов боевых кораблей, кораблей боевого обеспечения и судов снабжения ВМС.

Как передает Report, сегодня будут выполняться задания по второму этапу учений.

На этом этапе планируется выполнение боевых заданий по предотвращению диверсионно-террористической деятельности в азербайджанском секторе Каспийского моря, оказанию помощи потерпевшему крушение судну, защите и охране энергетической инфраструктуры.

После выполнения всех заданий командование ВМС завершит учения, проанализирует проделанную работу, оценит уровень исполнения поставленных задач задействованными в учениях силами и средствами.

Учения стартовали 22 июня. На первом этапе задачи были успешно выполнены.

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