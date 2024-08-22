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Стартовали совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран – 2024"

Стартовали совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран – 2024" В горах Джунгарского Алатау стартовали совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран – 2024" ("Золотой орёл – 2024") с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана.
Армия
22 августа 2024 г. 17:21
Стартовали совместные тактико-специальные учения Алтын кыран – 2024

В горах Джунгарского Алатау стартовали совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран – 2024" ("Золотой орёл – 2024") с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом, военнослужащие стран-участниц выполнили разведывательные задачи в горной местности со сложным рельефом.

В первый день учений с участниками были проведены учебно-методические занятия по использованию альпинистского снаряжения, подъему и спуску с отвесных скал, оказанию первой медицинской помощи на высоте и эвакуации раненых.

В ходе учений основное внимание уделено совершенствованию тактических навыков личного состава при выполнении боевой задачи и дальнейшему повышению боеспособности подразделений.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan launch joint tactical-special training exercise
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan hərbçiləri çətin relyefli dağlıq ərazilərdə kəşfiyyat tapşırıqlarını yerinə yetirib

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