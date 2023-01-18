Стала известна дата проведения международной оборонной выставки в Азербайджане

Стала известна дата очередной международной оборонной выставки (ADEX), которая пройдет в Азербайджане.

Стала известна дата очередной международной оборонной выставки (ADEX), которая пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Report, 5-я по счету выставка современного вооружения и техники состоится 24-26 сентября 2024 года в Бакинском Экспо-центре.

На выставке будут представлены оружие и техника более 20 стран.

Отметим, что в прошедшей 4-й Международной выставке приняли участие компании из Турции, России, Беларуси, Индии, Германии, Испании, Болгарии, Израиля, Швеции, Бельгии, Пакистана, Франции, Казахстана, Ирана, Украины, Финляндии, Иордании, Кипра, Китая, США, Италии, Сингапура.