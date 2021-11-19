США планируют изготовить сотни новых тактических ядерных авиабомб

Соединенные Штаты планируют произвести не менее 480 новых ядерных авиабомб B61-12 для оснащения своих стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других истребителей-бомбардировщиков НАТО в Европе

Соединенные Штаты планируют произвести не менее 480 новых ядерных авиабомб B61-12 для оснащения своих стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других истребителей-бомбардировщиков НАТО в Европе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежных СМИ, об этом следует из данных Федерации американских ученых (FAS).

Отмечается, что большая часть этих ядерных боеприпасов может быть размещена на континентальной части США уже в 2022 году. Размещение новых авиабомб на складах на авиабазах в Европе планируется начать в 2023-2024 годах.

По данным Национального управления по ядерной безопасности США, отвечающего за ядерный арсенал страны, разработка новой тактической ядерной авиабомбы B61-12 уже завершена, и в скором времени начнется ее серийное производство. Они поступят на замену устаревшим вариантам этой авиабомбы (В61-3 и В61-4) на американские склады на континентальной части США и в Европе.

По имеющимся данным, авиабомбы B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн), в частности, будут размещены в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, которые находятся под контролем американских военных.

По различным оценкам, в настоящее время в Европе США располагают 100-150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией. Они предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

Особенность новой авиабомбы, которая придет на смену старой модели, состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать с самолета, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.