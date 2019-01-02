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    Названы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Назван объем средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, на 2-ое января текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 96.449.530,00 манат, 213.577,88 долларов США, 15.136,0 евро и 5000,0 рублей.

    Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики №755 от 17 августа 2002 года.

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