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Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Министерство обороны Азербайджана распространило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 906 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 30 июня, а
Армия
30 июня 2021 г. 17:55
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Министерство обороны Азербайджана распространило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 906 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 30 июня, а также 8 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Склоняем голову перед их светлой памятью!

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

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Версия на английском языке New list of Azerbaijani martyrs in Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi şəhidlərinin yeni siyahısı açıqlanıb

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