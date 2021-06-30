Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Министерство обороны Азербайджана распространило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 906 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 30 июня, а также 8 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.
Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.
Да упокоит Аллах души наших шехидов!
Склоняем голову перед их светлой памятью!