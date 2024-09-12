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Спецподразделения Азербайджана и пяти стран провели учения в реальных боевых условиях

Спецподразделения Азербайджана и пяти стран провели учения в реальных боевых условиях 17:03
Армия
12 сентября 2024 г. 17:22
Спецподразделения Азербайджана и пяти стран провели учения в реальных боевых условиях

На полигоне Орда в Туркестанской области Казахстана продолжаются многонациональные учения "Безграничное братство - III".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

По данным ведомства, спецназовцы Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана выполняют практические упражнения по тактике, стрельбе, снайперской и др. подготовке.

На очередном этапе учений военнослужащие выполнения задания по выявлению незаконных вооруженных групп в населенных пунктах и их обезвреживания.

Спецназовцы продемонстрировали высокий профессионализм в ходе выполнения поручения, которые проводились в условиях, приближенных к боевым, отмечает ведомство.

Занятия по боевой подготовке, проводимые в составе многонациональных групп, позволяют военнослужащим перенимать опыт и методы. Такие учения служат объединению усилий для обеспечения мира и безопасности в регионах и вносят большой вклад в успешное выполнение поставленных задач личным составом.

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Версия на английском языке ФотоEternal Brotherhood – III multinational exercise continues
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və beş ölkənin xüsusi təyinatlıları real döyüş şəraitinə uyğun təlim keçirib

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