Спецподразделения Азербайджана и пяти стран провели учения в реальных боевых условиях

17:03

На полигоне Орда в Туркестанской области Казахстана продолжаются многонациональные учения "Безграничное братство - III".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

По данным ведомства, спецназовцы Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана выполняют практические упражнения по тактике, стрельбе, снайперской и др. подготовке.

На очередном этапе учений военнослужащие выполнения задания по выявлению незаконных вооруженных групп в населенных пунктах и их обезвреживания.

Спецназовцы продемонстрировали высокий профессионализм в ходе выполнения поручения, которые проводились в условиях, приближенных к боевым, отмечает ведомство.

Занятия по боевой подготовке, проводимые в составе многонациональных групп, позволяют военнослужащим перенимать опыт и методы. Такие учения служат объединению усилий для обеспечения мира и безопасности в регионах и вносят большой вклад в успешное выполнение поставленных задач личным составом.