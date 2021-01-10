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Создана комиссия в связи с лицами, уволенными с военной службы по мобилизации

Создана комиссия в связи с лицами, уволенными с военной службы по мобилизации Приказом министра обороны создана комиссия для организации приема, обеспечения своевременного и объективного рассмотрения обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации.
Армия
10 января 2021 г. 16:24
Создана комиссия в связи с лицами, уволенными с военной службы по мобилизации

Приказом министра обороны создана комиссия для организации приема, обеспечения своевременного и объективного рассмотрения обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Прием и рассмотрение обращений лиц данной категории будут проводиться с 11 января (кроме выходных) с 09:00 до 18:00 в Учебно-тренировочном центре Вооруженных Сил (Адрес: город Баку, Ясамальский район, улица Шафаята Мехтиева 76).

«Доводим до сведения лиц, обращающихся в комиссию, что запрещен вход на территорию воинской части с носителями информации и другими устройствами.

Отметим, что в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19), обеспечения здоровья и безопасности военнослужащих и гражданских лиц необходимо строго соблюдать соответствующие решения и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете Министров (использование масок, дезинфекция рук соответствующим раствором, соблюдение социальной дистанции и т.д.)», - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Səfərbərlikdən tərxis edilmiş şəxslərlə bağlı komissiya yaradılıb

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