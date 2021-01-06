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Минобороны: Состояние здоровья военнослужащих всегда находится в центре внимания

Минобороны: Состояние здоровья военнослужащих всегда находится в центре внимания Мобильные полевые госпитали и мобильные медицинские группы в течение 24 часов в сутки непрерывно стоят на страже здоровья личного состава.
Армия
6 января 2021 г. 18:54
Минобороны: Состояние здоровья военнослужащих всегда находится в центре внимания

Мобильные полевые госпитали и мобильные медицинские группы в течение 24 часов в сутки непрерывно стоят на страже здоровья личного состава.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, по поручению президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, недавно дислоцированных на освобожденных территориях, улучшению их социально-бытовых условий и организации медицинской службы.

Мобильные полевые госпитали, созданные на различных направлениях со дня начала Отечественной войны, продолжают действовать круглосуточно в усиленном рабочем режиме в целях защиты здоровья личного состава.

Кроме того, до строительства стационарных медицинских пунктов было создано несколько мобильных медицинских групп. Группы, организованные из врачей различных специальностей, согласно плану посещают подразделения, проводят медосмотр личного состава, дают рекомендации, а при необходимости военнослужащие, нуждающиеся в комплексном лечении, направляются в военно-медицинские пункты.

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