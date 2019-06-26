Состоялся Второй Международный оборонный форум в Пекине

Состоялся Второй Международный оборонный форум на тему "Влияние новых тенденций войн на мир и развитие" в Пекине.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В Университете национальной обороны Народно-освободительной армии Китая в Пекине проведен Второй Международный оборонный форум на тему "Влияние новых тенденций войн на мир и развитие".

Офицер азербайджанской армии Рашад Мамедов выступил перед широкой аудиторией с докладом на тему "Использование искусственного интеллекта в военных вопросах: вызовы, перспективы и риски".

В работе форума приняли участие руководство Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая, региональный руководитель Международного комитета красного креста в Западной Азии, в том числе 194 высокопоставленных слушателей из 88 стран.

В завершении мероприятия заместитель начальника Университета национальной обороны Китая генерал-лейтенант Жой Аймин вручил капитану 2-го ранга Р.Мамедову сертификат.