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    Состоялся очередной выпуск курса усовершенствования снайперов

    Успешно окончившим курс лицам выданы сертификаты

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Центре подготовки и обучения Вооруженных Сил состоялся очередной выпуск курса усовершенствования снайперов. Успешно окончившим курс лицам выданы сертификаты. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Основное внимание на курсах снайперов было уделено совершенствованию навыков выживания личного состава в тяжелых рельефных и погодных условиях, а также меткой стрельбы.

    На курсы, организованные с применением передовой практики и методов, планируется привлечь снайперов, проходящих службу во всех войсковых частях министерства обороны.

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