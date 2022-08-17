Состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня"

В рамках "Армейских международных игр-2022" в Гвардейском гарнизоне Казахстана состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня".

В рамках "Армейских международных игр-2022" в Гвардейском гарнизоне Казахстана состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Второй экипаж нашей команды успешно выступил в индивидуальном зачете.

Преодолев полосу препятствий и заминированную территорию, наши артиллеристы точным огнем уничтожили из пулеметов, минометов, гранатометов и автоматов заданные цели.

Решением судей, нашим военнослужащим, продемонстрировавшим профессионализм, было присуждено третье место среди девяти команд.

Первое место заняли артиллеристы Казахстана, а на втором месте расположились российские артиллеристы.