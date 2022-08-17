В рамках "Армейских международных игр-2022" в Гвардейском гарнизоне Казахстана состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Второй экипаж нашей команды успешно выступил в индивидуальном зачете.
Преодолев полосу препятствий и заминированную территорию, наши артиллеристы точным огнем уничтожили из пулеметов, минометов, гранатометов и автоматов заданные цели.
Решением судей, нашим военнослужащим, продемонстрировавшим профессионализм, было присуждено третье место среди девяти команд.
Первое место заняли артиллеристы Казахстана, а на втором месте расположились российские артиллеристы.