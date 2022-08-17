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Состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня"

Состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня" В рамках "Армейских международных игр-2022" в Гвардейском гарнизоне Казахстана состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня".
Армия
17 августа 2022 г. 16:02
Состоялся очередной этап конкурса Мастера артиллерийского огня

В рамках "Армейских международных игр-2022" в Гвардейском гарнизоне Казахстана состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Второй экипаж нашей команды успешно выступил в индивидуальном зачете.

Преодолев полосу препятствий и заминированную территорию, наши артиллеристы точным огнем уничтожили из пулеметов, минометов, гранатометов и автоматов заданные цели.

Решением судей, нашим военнослужащим, продемонстрировавшим профессионализм, было присуждено третье место среди девяти команд.

Первое место заняли артиллеристы Казахстана, а на втором месте расположились российские артиллеристы.

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Версия на английском языке ФотоNext stage of "Masters of Artillery Fire" contest conducted
Версия на азербайджанском языке Фото“Artilleriya atəşinin ustaları” müsabiqəsinin növbəti mərhələsi keçirilib

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