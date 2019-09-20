Министр: Войска успешно выполнили задачи по ведению широкомасштабных боевых операций

"Во время широкомасштабных учений все поставленные задачи были выполнены в полном объеме, согласно плану учений, войска успешно выполнили задачи по ведению широкомасштабных боевых операций".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов на заседании коллегии Минобороны по итогам широкомасштабных оперативно-тактических учений и 9 месяцев 2019 года.

Министр обороны отметил, что в ходе учений органы управления и оперативная подготовка войск были усовершенствованы, штабы успешно выполнили все возложенные на них задачи.

Закир Гасанов высоко оценил способности командного состава управлять войсками и боевой дух военнослужащих.

Подчеркнув значимость проведенных широкомасштабных учений, генерал-полковник З.Гасанов еще раз довел до участников коллегии задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на азербайджанскую армию.