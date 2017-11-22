Состоялось открытие нового жилого комплекса ВВС Азербайджана

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства обороны, приняв участие в открытии нового жилого комплекса подразделения противовоздушной обороны Военно-воздушных сил (ВВС), ознакомились с созданными условиями для военнослужащих.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны осмотрело солдатскую казарму, столовую, медицинский пункт, строевой плац, спортивный городок, а также другие служебные и административные помещения.

Затем министр обороны поинтересовался предназначением и тактико-техническими характеристиками стоящих на боевом дежурстве многоцелевых радиолокационных станций, пусковых установок и других боевых средств.

Министру обороны было доложено, что находящееся в распоряжении подразделения самое современное вооружение и военная техника способны обнаружить, определить параметры полета и в сложной помеховой обстановке уничтожить все виды воздушных целей.

Высоко оценив уровень профессионализма и боеготовность личного состава подразделения, выполняющего задачи по защите воздушного пространства, министр обороны дал соответствующие указания командованию ВВС.