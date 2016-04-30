​Состоялось мероприятие по “Обмену лекторами” между Вооруженными Силами Азербайджана и Словении

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Согласно плану двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Словении 29 апреля в Баку состоялось мероприятие по “Обмену лекторами”. Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в Военной Академии Вооруженных Сил представители Вооруженных Сил Словении господин Лоен Речник и полковник Александр Мурко представили брифинги по темам “Текущая ситуация на Балканах” и “Взгляд Словении на международные миссии”.

Основной целью мероприятия стал обмен информацией по вопросам региональной безопасности в Южном Кавказе и на Балканах, а также укрепление дружественных связей между нашими Вооруженными Силами.