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    ​Состоялось мероприятие по “Обмену лекторами” между Вооруженными Силами Азербайджана и Словении

    Представители ВС Словении представили брифинги по темам “Текущая ситуация на Балканах” и “Взгляд Словении на международные миссии”

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Согласно плану двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Словении 29 апреля в Баку состоялось мероприятие по “Обмену лекторами”. Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в Военной Академии Вооруженных Сил представители Вооруженных Сил Словении господин Лоен Речник и полковник Александр Мурко представили брифинги по темам “Текущая ситуация на Балканах” и “Взгляд Словении на международные миссии”. 

    Основной целью мероприятия стал обмен информацией по вопросам региональной безопасности в Южном Кавказе и на Балканах, а также укрепление дружественных связей между нашими Вооруженными Силами.

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