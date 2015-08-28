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    Состоялись учения с боевой стрельбой ракетных и артиллерийских войск Азербайджана - ВИДЕО

    К тактическим учениям привлечены беспилотники ВВС Азербайджана

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Состоялись учения с боевой стрельбой военных частей и подразделений ракетных и артиллерийских войск Азербайджана, согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиров Гасановым.  

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    В учебном центре прошли дивизионные тактические учения с применением 203-миллиметровых самоходных артиллерийских устройств "Пион", а также управление ракетных ударов и стрельбы. 

    К тактическим учениям привлечены беспилотники (БПЛА).

    В учениях были выполнены задания по четкому уничтожению целей из скрытых боевых позиций и выявлению целей с помощью БПЛА и уничтожению их артиллерийским оружием. 

    Боеготовность, навыки и взаимодействие участвующего в учениях личного состава высоко оценено руководством министерства обороны. 

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