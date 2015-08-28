Состоялись учения с боевой стрельбой ракетных и артиллерийских войск Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Состоялись учения с боевой стрельбой военных частей и подразделений ракетных и артиллерийских войск Азербайджана, согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиров Гасановым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В учебном центре прошли дивизионные тактические учения с применением 203-миллиметровых самоходных артиллерийских устройств "Пион", а также управление ракетных ударов и стрельбы.

К тактическим учениям привлечены беспилотники (БПЛА).

В учениях были выполнены задания по четкому уничтожению целей из скрытых боевых позиций и выявлению целей с помощью БПЛА и уничтожению их артиллерийским оружием.

Боеготовность, навыки и взаимодействие участвующего в учениях личного состава высоко оценено руководством министерства обороны.